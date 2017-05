Deel krakers voormalig belastingkantoor moet toch boete betalen

DEN HAAG - Drie sympathisanten van krakersbolwerk De Vloek moeten alsnog een boete van 500 euro betalen voor het kraken van het voormalige belastingkantoor aan de Stationsweg in Den Haag. Dat heeft het Gerechtshof beslist. Zes anderen werden in hoger beroep vrijgesproken.

Tijdens het proces eiste het Openbaar Ministerie dat de boete omgezet zou worden in een voorwaardelijke boete omdat de zaak al sinds 2015 duurde. Ook de rechters vonden dat de zaak lang had geduurd, maar niet zo lang dat de geldstraf van de krakers omgezet moest worden in een voorwaardelijke boete.Verder vond het gerechtshof het bewezen dat de drie zich schuldig hadden gemaakt aan kraken. Een bezigheid die ze hinderlijk en overlastgevend noemden. Ook hebben ze met hun actie schade veroorzaakt en inbreuk gemaakt op het eigendomsrecht, aldus de het hof.De groep had het pand bij station Hollands Spoor eind 2014 gekraakt. Ze hadden het plan om er een nieuw sociaal centrum te vestigen. Maar de politie ontruimde het gebouw op 27 december, daarbij werden in totaal veertig mensen aangehouden.