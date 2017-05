Vissen gered door ze te verlammen met stroom

Foto: Omroep West

DEN HAAG - Tientallen, misschien wel honderden, vissen zijn vandaag gered uit de Molensloot in Den Haag, door ze uit het water te halen en in een nabij gelegen waterweg terug te plaatsen. En dat gebeurde op een bijzondere manier: de dieren werden door stroom even verdoofd, zodat ze makkelijk uit het water konden worden gehaald.





Dat gebeurt met een schepnet waarin koperdraad zit verwerkt. Die zorgt ervoor dat er een elektrische puls in het water komt. Daardoor raken de vissen kort verlamd en kunnen ze makkelijk worden opgeschept. Ze worden daarna in een andere sloot weer losgelaten. ‘Wij zorgen ervoor dat dit goed gebeurt en dat de vissen gewoon door kunnen leven. Ze hebben er absoluut geen last van,’ aldus ecoloog Arie Kolders van het bedrijf.



Broedgebied



De Molensloot is ook een broedgebied van karpers. Volgens Kolders is de sloot waarin de vissen worden uitgezet daarvoor ook geschikt. Bovendien komt er straks een enorme waterberging bij

De Molensloot ligt vlakbij de ingang van de nieuwe grote ontsluitingsweg van Den Haag, de Rotterdamse baan . Daarom moet het water worden gedempt. Maar dat gebeurt niet voordat alle voorntjes, palingen, snoeken en brasems eruit zijn gehaald. Die klus wordt geklaard door een gespecialiseerd bedrijf.Dat gebeurt met een schepnet waarin koperdraad zit verwerkt. Die zorgt ervoor dat er een elektrische puls in het water komt. Daardoor raken de vissen kort verlamd en kunnen ze makkelijk worden opgeschept. Ze worden daarna in een andere sloot weer losgelaten. ‘Wij zorgen ervoor dat dit goed gebeurt en dat de vissen gewoon door kunnen leven. Ze hebben er absoluut geen last van,’ aldus ecoloog Arie Kolders van het bedrijf.De Molensloot is ook een broedgebied van karpers. Volgens Kolders is de sloot waarin de vissen worden uitgezet daarvoor ook geschikt. Bovendien komt er straks een enorme waterberging bij de entree van de Rotterdamsebaan . Die kan in de toekomst gaan dienen als broedgebied.

Door: Redactie Correctie melden