Bewoners geëvacueerd bij branden in Zoetermeer en Noordwijk

ZOETERMEER - Op de zolderetage van een huis aan de Maasstroom in Zoetermeer heeft dinsdagavond brand gewoed. Er zijn geen gewonden gevallen, meldt de brandweer. Wel hebben de bewoner en diens buren uit voorzorg hun huis verlaten.

Het vuur in Zoetermeer is rond 19.00 uur ontstaan op de zolderverdieping. De brand is ongeveer een uur later uitgeblust.De schade is aanzienlijk, laat een woordvoerder weten. Het dak van de getroffen woning is zichtbaar beschadigd. De oorzaak is nog onduidelijk.Rond hetzelfde tijdstip was er ook een woningbrand in Noordwijk. Volgens de brandweer zijn er drie huizen getroffen aan de Parelduiker. De brand is ontstaan in de spouwmuur van een rijtjeshuis. Alle bewoners zijn veilig naar buiten gebracht.Rond kwart voor negen werd het sein brand meester gegeven. Over de oorzaak is nog niets bekend.