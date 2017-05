Directeur Haagsche Stadsfiets prijswinnaar Park + Bike

DEN HAAG - Hans van der Zijden, directeur van Du Nord en van Haagsche Stadsfiets heeft de door de gemeente Den Haag uitgeschreven prijsvraag Park + Bike gewonnen. Dat heeft wethouder Tom de Bruijn (Verkeer) bekendgemaakt. De Bruijn overhandigde de prijswinnaar direct de cheque van twee ton opstartsubsidie. Met Park+ Bike parkeren bezoekers hun auto en leggen ze het laatste deel van de reis af per huurfiets.

De jury ontving vier goede inzendingen. Het oordeel van de jury: 'Van der Zijden heeft voor een aantal locaties goed uitgewerkte plannen aangeleverd en een duidelijk en herkenbaar concept aangeboden. Het plan omvat een combinatie van leasefietsen voor de zakelijke markt en een diversiteit aan soort en maten fietsen voor de toerist. Dat spreekt diverse doelgroepen aan.' De jury is ook gecharmeerd van de innovatieve slimme sloten die met een smartphone kunnen worden geopend.



Pilot op Duindigt

Hans van der Zijden start met zijn Park + Bike op Duindigt in Wassenaar. Hier is parkeer gelegenheid voor 700 auto's. Er staan 100 fietsen in alle soorten en maten klaar die kunnen worden ingezet. 'Ik ben super blij met de prijs. We beginnen inderdaad op Duindigt, daar kunnen mensen parkeren en verder met de fiets en wanneer dat loopt rollen we het idee verder uit.'



