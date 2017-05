ZZ Leiden sleept beslissingsduel uit het vuur

Rogier Jansen tijdens ZZ Leiden - Landstede. (Foto: Orange Pictures)

LEIDEN - De basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden hebben op zeer overtuigende wijze een zevende wedstrijd afgedwongen in de halve finale van de play-offs. In eigen huis werd Landstede dinsdagavond met 84-60 verslagen. De stand is nu 3-3 in de best-of-7-serie.





Al in het eerste kwart (20-11) namen de Leidenaars een voorsprong, om die vervolgens te vergroten. Nadat bij 38-28 de rust aanbrak, liep ZZ Leiden in derde periode uit naar 54-42. Uitblinkers bij de thuisploeg waren Rogier Jansen en Jessey Voorn.



Finale



Het zevende en beslissende duel wordt donderdagavond in Zwolle gespeeld. De winnaar mag zich opmaken voor de finale om het landskampioenschap. Tegenstander is het Groningse Donar.



LEES OOK: Paul Vervaeck wil door met ZZ Leiden: ‘Mijn werk hier is nog niet af’

Na de nederlaag in Zwolle van afgelopen zondag (84-78 na verlenging) zou ZZ Leiden bij een tweede opeenvolgende verliespartij uitgeschakeld zijn. Zover liet de formatie van Paul Vervaeck het geen moment komen.Al in het eerste kwart (20-11) namen de Leidenaars een voorsprong, om die vervolgens te vergroten. Nadat bij 38-28 de rust aanbrak, liep ZZ Leiden in derde periode uit naar 54-42. Uitblinkers bij de thuisploeg waren Rogier Jansen en Jessey Voorn.Het zevende en beslissende duel wordt donderdagavond in Zwolle gespeeld. De winnaar mag zich opmaken voor de finale om het landskampioenschap. Tegenstander is het Groningse Donar.

Door: Redactie Correctie melden