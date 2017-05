Advocaat over zorgfraude Zoetermeer: 'Dit loopt met een sisser af'

ZOETERMEER - Directeur Anjana de Wit Koster van de Zoetermeerse zorginstelling SteunStekkie Kurma ontkent dat ze heeft gefraudeerd met persoonsgebonden budgetten (PGB). Volgens haar advocaat Christiaan Mensink is de 'beeldvorming die nu wordt geschetst niet correct en daar heeft mevrouw het erg moeilijk mee.'

Mensink voert het woord namens directeur De Wit Koster. Volgens de advocaat is er geen sprake van fraude met persoonsgebonden budgetten, zoals de gemeente Zoetermeer dinsdagochtend naar buiten bracht. De gemeente maakte bekend dat er een grootschalig onderzoek loopt naar een zorginstelling in de stad. Uit onderzoek van Omroep West blijkt dat het om SteunStekkie Kurma gaat . SteunStekkie Kurma heeft in Zoetermeer vier huizen voor begeleid wonen.De instelling zou het geld van cliënten hebben opgestreken, maar niet of nauwelijks zorg hebben geleverd. Volgens advocaat Mensink is dit niet het geval. 'De term fraude is veel te zwaar aangezet. Daar is geen sprake van. Er is ook geen aangifte gedaan,' aldus Mensink. 'Het probleem is dat mijn cliënt de verantwoording van de pgb-uren niet goed genoeg op orde heeft. Daarover zijn we in gesprek met de gemeente. We hebben een paar weken de tijd gekregen om dat beter op papier te krijgen en dat gaat ons lukken. Ik weet zeker dat dit met een sisser gaat aflopen.'Eerder dinsdag liet de directeur weten dat haar instelling in het verleden veel mensen heeft opgevangen zonder daar iets voor terug te vragen. Dat beaamt haar advocaat. 'Ze betaalde veel zelf, van het een kwam het ander. Maar zoals ik het nu kan zien heeft ze zeker geen fraude gepleegd.'Cliënten van SteunStekkie Kurma zitten ondertussen zonder begeleiding , laten ze aan Omroep West weten. Michael Kamerbeek, die kampt met een posttraumatische stressstoornis, zegt dat er voor hem op dit moment geen hulp meer is. 'Nu ben ik bijna weer op het punt waar ik een jaar geleden begonnen ben. Alles waar ik mee bezig was, staat stil.'