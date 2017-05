Kiki Bertens naar derde ronde in Madrid

WATERINGEN - Kiki Bertens is dinsdag doorgedrongen tot de derde ronde van het graveltoernooi in Madrid. De tennisster uit Wateringen won met 6-2, 6-2 van de Zwitserse Timea Bacsinszky.

De twee speelsters ontlopen elkaar met de negentiende (Bertens) en 28ste plaats niet veel op de wereldranglijst. Maar Bertens kwam nauwelijks in de problemen in de Spaanse hoofdstad.Ze brak meteen door de service van Bacsinszky en liep snel uit naar een voorsprong van 4-1 en won de set met 6-2. In de tweede set pakte ze opnieuw meteen het servicepunt van de Zwitserse en besliste de partij met 6-2.In de strijd om een plek in de kwartfinales moet Bertens het opnemen tegen Irina-Camelia Begu uit Roemenië.