Brand bij Schietsportvereniging Alphen

Brand schietverenigingAlphen - Foto: Media TV

ALPHEN AAN DEN RIJN - Bij Schietsportvereniging Alphen in Alphen aan den Rijn heeft in de nacht van dinsdag op woensdag brand gewoed. De politie heeft ter plaatse onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.

Een vrachtwagenchauffeur zou rond 1.30 uur vanaf de N11 hebben gezien dat er rook uit het gebouw kwam. Hij waarschuwde de hulpdiensten. De brandweer had het vuur snel onder controle.



Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.