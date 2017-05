Twijfels over zelfdoding Luciano (14) groeien bij nabestaanden

DEN HAAG - De nabestaanden van Luciano Ligthart (14) uit Den Haag zeggen na inzage van het onderzoeksdossier en een gesprek met een arts ernstig te twijfelen aan de conclusie van zelfdoding. De jongen kwam vorig jaar juni om het leven in een instelling op de Veluwe.

'Nu blijkt er opeens dat er onverklaarde striemen en bloeduitstortingen onder zijn oksel zaten', zeggen zijn zus Natascha Ligthart en zijn moeder na raadpleging van het dossier. Zij hekelen het gebrek aan opsporingsonderzoek na de dood van de jongen.Hun twijfels worden ondersteund door forensisch-patholoog Frank van de Goot, die zich eveneens in de zaak heeft verdiept en aandringt op een reconstructie. Volgens de patholoog lijkt de lezing dat Luciano zich met een dekbedhoes aan een gordijnrail in zijn kamer in de instelling heeft verhangen, praktisch moeilijk uitvoerbaar. 'Ik wil graag de situatie nabootsen. Er is voor mij genoeg reden om er nog eens naar te kijken.'Advocaat Sébas Diekstra, die de nabestaanden bijstaat, betreurt de wijze waarop de politie te werk is gegaan. 'Wederom blijkt er in een dergelijke zaak geen gedegen onderzoek te zijn gedaan.' Diekstra heeft Van de Goot ingeschakeld om nader onderzoek te verrichten naar het overlijden. 'De nabestaanden willen onder meer antwoord op de vraag hoe de striemen en bloeduitstortingen onder zijn oksels zijn ontstaan en of er kort voor zijn dood geweld op hem is toegepast.'Van de Goot onderzocht eerder onder meer de merkwaardige dood van Sharleyne (8) in Hoogeveen, die levenloos onderaan een flat werd gevonden. Hij achterhaalde dat het meisje nooit op eigen kracht over de balustrade heeft kunnen klimmen en vallen.De Inspecties van Jeugdzorg en Gezondheidszorg constateerden dit voorjaar dat de instelling rond de dood van Luciano 'onvoldoende' gehandeld had. Het beleid ter voorkoming van zelfdoding en de evaluatie naderhand schoot tekort, aldus de inspecties.De jongen zou op de dag van overlijden meer dan een uur alleen zijn gelaten op zijn kamer. Volgens voorschrift zou hij ieder kwartier moeten worden gecontroleerd in deze instelling voor jongeren met complexe gedragsproblemen.