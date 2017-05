Privéspullen André Kuipers in Space Expo

NOORDWIJK - Ruimtereiziger André Kuipers opent 26 mei in Space Expo Noordwijk, het bezoekerscentrum van de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA/Estec, de nieuwe tentoonstelling ‘Terug uit de ruimte’. Veel objecten die in de ruimte zijn geweest, waaronder zijn privéspullen, worden hier voor het eerst aan het publiek getoond.

Het jaar 2017 is speciaal voor de ruimtevaart, omdat het zestig jaar geleden is dat er voor het eerst een object in een baan om de aarde werd gebracht. Kuipers maakt van deze gelegenheid gebruik om 'zoveel mogelijk mensen te vertellen hoe schitterend onze planeet is, maar ook hoe kwetsbaar.'Maandag trapt Kuipers, samen met supermarktketen Albert Heijn, af met een landelijke spaaractie om kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met het het thema 'ruimtevaart'. Kinderen stappen samen met de astronaut met behulp van virtual en augmented reality-technieken (VR/AR) de ruimte in. Dat gebeurt met een ruimtevaart-app van AH en 160 ruimtevaartplaatjes met feiten en weetjes.Later in het jaar wordt ook nog het spektakel SpaceXperience-LIVE in Ziggo Dome gehouden. Het publiek krijgt daar de kans om te ervaren hoe het voelt om een raketlancering te beleven, naar de planeten te vliegen en om astronaut te zijn. Aan het eind van het jaar gaat er een 'duurzame Space Bus' langs scholen. Daarin kunnen schoolkinderen via VR ervaren hoe het is om onze aarde te zien vanuit de ruimte.