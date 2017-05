Subsidie voor muziek op veertig Zuid-Hollandse scholen

'Kinderen kunnen rest van hun leven plezier hebben van muziek maken.' (Foto: ANP)

DEN HAAG - Veertig basisscholen in Zuid-Holland ontvangen subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie om vanaf het nieuwe schooljaar aan de slag te gaan met muziek. Het gaat onder meer om acht scholen in Den Haag, een in Delft, een in Katwijk, een in Noordwijk, een in Zoetermeer en een in Wassenaar. In de eerste subsidieronde werden de verzoeken van zeventig andere Zuid-Hollandse scholen al gehonoreerd.





Voor de tweede subsidieronde schreven ruim 850 scholen zich in. Dat waren veel meer verzoeken dan gehonoreerd konden worden. Inschrijven voor de derde subsidieronde kan vanaf 2 oktober.



'Iedereen moet talenten ontdekken'



'Het is mijn ambitie dat in 2020 muziek op alle basisscholen weer vanzelfsprekend is', laat demissionair minister Jet Bussemaker van Onderwijs weten. 'Ik ben verheugd dat al meer dan duizend scholen werk maken van goed muziekonderwijs. Muziek is van en voor iedereen. Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontdekken, leren luisteren en vooral leren samen spelen. Kinderen kunnen daar de rest van hun leven veel plezier van hebben.'



'We hopen dat ook de scholen die dit jaar geen subsidie hebben kunnen ontvangen hun enthousiasme vasthouden en voor de volgende ronde opnieuw een aanvraag indienen', benadrukt directeur-bestuurder Jan Jaap Knol van het Fonds voor Cultuurparticipatie.



