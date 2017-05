Rijswijk keert terug naar oude stadhuis

RIJSWIJK - De gemeente Rijswijk keert terug naar het oude stadhuis aan de Generaal Spoorlaan. De gemeenteraad heeft dinsdag ingestemd met het plan om stap voor stap terug te keren. Alleen de fractie van Onafhankelijk Rijswijk en raadslid van de PvdA Yvonne Hagenaars stemde tegen.

Het gebouw moet eerst gerenoveerd worden, voordat verschillende organisaties gebruik gaan maken van het pand. Na de verbouwing worden maatschappelijke organisaties, zoals een bibliotheek, maatschappelijk werk en een café, ondergebracht in het stadhuis.In de tweede fase verhuizen de ambtenaren naar het gebouw aan de Generaal Spoorlaan. Het verbouwen van het oude stadhuis en het onderbrengen van de ambtenaren in het pand kost verspreid over 40 jaar in totaal 62 miljoen euro.Vorige maand liet het Rijswijkse college al weten terug te willen keren naar het oude stadhuis. Het gebouw staat al sinds 2003 leeg, nadat het het gemeentebestuur naar het Boogaardplein verhuisde. Plannen om de locatie een nieuwe bestemming te geven, zijn mislukt.De gemeenteraad gaf vervolgens de opdracht om twee plannen, sloop of terugkeer, uit te werken. Na het college besloot de gemeenteraad dus ook voor de laatste optie.