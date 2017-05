Motorrijder raast over weg en is rijbewijs kwijt

De motorrijder moest zijn rijbewijs inleveren (Foto: Twitter politie Kaag en Braassem)

NIEUWKOOP - Een motorrijder uit Mijdrecht moest woensdagochtend zijn rijbewijs inleveren. Hij werd door de politie betrapt toen hij over de Milandweg bij Woerdense Verlaat scheurde.

De 58-jarige man reed over de Milandweg met een snelheid van ruim 160 kilometer per uur. Er geldt daar een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.



