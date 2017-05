Oppositie Oegstgeest loopt weg bij vergadering: 'Coalitie arrogant'

OEGSTGEEST - De voltallige oppositie van Oegstgeest is dinsdagavond weggelopen bij een debat over de komst van een regioraad. De oppositiepartijen zijn voor een nauwere samenwerking tussen vijf gemeenten in de regio (Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten en Oegstgeest), terwijl de coalitie voor een lichtere samenwerking is en zich daarom tegen de regioraad keert. De oppositie vindt dat hun stem niet gehoord wordt en stapte daarom op.

De coalitiepartijen stemden dinsdagavond uiteindelijk zonder de oppositie. De uitslag is dan ook niet verrassend: 10 stemmen voor een lichtere samenwerking, 0 tegen. Burgemeester Emile Jaensch sprak van een 'unieke situatie'. Raadslid Boris Kocken van D66 vindt de houding van de coalitie 'arrogant'. 'De mening van de minderheid wordt niet gerespecteerd.'



D66 en de andere oppositiepartijen Lokaal en Progressief Oegstgeest vinden dat hun stem niet mee is genomen in het voorstel van de coalitiepartijen. Zij stapten op om een punt te maken, zegt Kocken.



Regioraad



Oegstgeest is niet de enige gemeente die zich tegen de komst van de regioraad keert. In Leiden was het dinsdag tijdens de gemeenteraad onderwerp van gesprek. De Leidse politici zien niets in de raad, maar zijn wel voor een eventuele fusie van de vijf gemeenten. Leiderdorp en Zoeterwoude stemden ook al tegen de regioraad. De gemeenteraad van Voorschoten bespreekt de plannen donderdag.



De regioraad is de uitkomst van een jaar praten over de 'Toekomstvisie Leidse Regio'. De nieuw opgerichte raad zou taken overnemen van de gemeenten. Concrete thema's waarop samengewerkt zou gaan worden zijn onder andere wonen en groen, vervoer en betere bereikbaarheid en economie.



