Nestkast voor kerkuilen in kerktoren Haastrecht

HAASTRECHT - In de toren van de hervormde kerk in Haastrecht wordt een kerkuilenkast geplaatst. Dat meldt de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK).

De kerkuil kwam vroeger vooral voor op het platteland, net als de boerenzwaluw, de huiszwaluw, de ringmus, de grauwe vliegenvanger en de steenuil. Door nieuwbouw en modernisering zijn veel boerenerven nu minder geschikt voor deze vogelsoorten. Om hier wat aan te doen, worden op diverse locaties nestkasten geplaatst.De NVWK was met de Stichting Overtuin al langer op zoek naar een geschikte plaats voor de kerkuilennestkast. De schuur die de werkgroep hiervoor op het oog had, was niet beschikbaar.'Ons oog viel daarna als vanzelf op de prachtige toren van de hervormde kerk in Haastrecht,' laat een woordvoerder van de werkgroep weten.'Dit is een van de vele monumenten in dit historische stadje, met een geweldig uitzicht op de Overtuin en de achterliggende landerijen. Een goed jachtgebied voor een kerkuil.'De eigenaar van de kerktoren, Vastgoed Krimpenerwaard, reageerde positief op het verzoek van de NVWK om de kast te plaatsen.'Voorlpig voor één jaar, met een optie op verlenging, mits we een overeenkomst tekenen over onderhoud en vervuiling. Logisch. Dat hebben we er uiteraard voor over, want wat is nu mooier dan een kerkuil in een kerktoren?'