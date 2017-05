Heldhaftige agent redt angstige eendenkuikens met schepnet

ZOETERMEER - Een agent uit Zoetermeer heeft dinsdag een groep eendenkuikens gered bij het water langs de Zegwaartseweg in Zoetermeer.

De agent hoorde, toen hij in zijn vrije tijd samen met zijn vrouw hun hond uitliet, een hoop gepiep bij het water en een moedereend in paniek kwaken. Toen ze gingen kijken, zagen ze de eendenkuikens in een dieper gedeelte van een duiker. Zij konden hier niet zelfstandig uitkomen.Daarop belde de agent de dierenambulance. Die moest naar een spoedklus, maar de medewerkers gaven wel een schepnet aan de agent. Die kon daarmee de eendenkuikens uit de duiker redden.De agent en zijn vrouw worden op de Facebookpagina van de politie Zoetermeer bedolven onder de positieve reacties. 'Gelukkig zijn er nog mensen met een hart', verzucht Viola Manche. 'Heel goed gedaan, dikke pluim!', reageert Michelle Rose.'Die duiker is levensgevaarlijk', laat Pia Vogelaar weten. 'Dit is niet de eerste keer dat er eendjes in vast zitten...'