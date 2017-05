Thuiszorgorganisatie failliet, onzekerheid voor tientallen cliënten en personeelsleden

Foto: ANP

DEN HAAG - Thuiszorgorganisatie Care2All uit Leiden is failliet. Dat bevestigt curator René Mons tegenover Omroep West. Zo'n 70 cliënten krijgen thuiszorg van het bedrijf, dat ook bekendstaat als BeterZorg. Zij lijken onzekere tijden tegemoet te gaan, omdat de toekomst van de organisatie niet verzekerd is. Dat kan betekenen dat zij een andere thuiszorghulp aan hun bed vinden of misschien helemaal geen hulp meer kunnen krijgen.

Curator Mons verzekert dat de zorg de komende dagen gewoon doorloopt. 'Op korte termijn ga ik beslissen of het mogelijk is de bedrijfsactiviteiten verder voort te zettten', zegt hij. Het bedrijf achter Care2All is BeterZorg Leiden B.V. Dat werd dinsdag failliet verklaard.



Het bedrijf, dat gevestigd is aan de Lammenschansweg, heeft vooral cliënten in Leiden. De oorzaak van het faillissement wordt nog onderzocht. Mogelijk maakt het bedrijf een doorstart. 'Maar het is nog te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen', aldus de curator tegenover Omroep West.