Schietsportcentrum Alphen: waarschijnlijk brandstichting

ALPHEN AAN DEN RIJN - De brand bij Schietsportcentrum Alphen aan de Amerikalaan in Alphen aan den Rijn is vermoedelijk aangestoken. Dat zegt de voorzitter van de vereniging tegen Omroep West.

Een vrachtwagenchauffeur ontdekte de brand in de nacht van dinsdag op woensdag, toen hij over de N11 reed en rook uit het gebouw zag komen. De brandweer had het vuur daarna snel onder controle. De schade is aanzienlijk, meldt de vereniging. ‘De complete entree is uitgebrand.'Volgens de voorzitter van Schietsportcentrum Alphen is er vorige week ook al geprobeerd in te breken. Hij vermoedt dat die inbraakpoging en de brand iets met elkaar te maken hebben. De politie is bezig met sporenonderzoek en heeft het pand afgesloten.