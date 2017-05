Na asbestbrand in Wateringen: eigenaren afgebrand gebouw moeten bijna 3 miljoen euro dokken

WESTLAND - De gemeente Westland mag de saneringskosten van de asbestbrand die in januari 2015 in Wateringen woedde, verhalen op de eigenaren van het bedrijfsverzamelgebouw. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State woensdagochtend. De gemeente staat in haar recht om de gemaakte kosten, bijna 3 miljoen euro, terug te vorderen.

Bij de grote brand in de nacht van 12 op 13 januari 2015 in een loods aan de Poeldijkseweg in Wateringen kwam veel asbest vrij. Bewoners in de omgeving hadden maanden na de brand nog asbest in de tuin liggen. Toen de eigenaren van het afgebrande bedrijfspand niet zelf de asbest lieten opruimen, heeft het gemeentebestuur zogeheten bestuursdwang opgelegd en zelf de sanering laten uitvoeren. Deze was in eerste instantie begroot op bijna een half miljoen euro (460.350,98 euro om precies te zijn). Maar de daadwerkelijk kosten lagen vele malen hoger . De gemeente Westland moest € 2.836.436,00 afrekenen.De eigenaren waren het niet eens met het op hen verhalen van de saneringskosten en zijn tegen dat besluit in beroep gegaan bij de Raad van State. Volgens hen had het gemeentebestuur zich beter moeten voorbereiden op dit soort calamiteiten. Ook vinden ze het niet terecht dat zij voor alle kosten van de sanering moeten opdraaien. Een deel van die kosten was volgens hen onnodig en had voor rekening moeten komen van het gemeentebestuur, aldus de eigenaren. De Raad van State heeft nagenoeg al hun bezwaren afgewezen.Tegelijkertijd hoeven de eigenaren niet alle saneringskosten aan de gemeente Den Haag te vergoeden. Omdat deze gemeente bij het uitoefenen van de spoedeisende bestuursdwang fouten heeft gemaakt, moet daar slechts de helft van het teruggeëiste bedrag betaald worden. Dat is euro 9709,38 Bij de reguliere bestuursdwang staat de gemeente Den Haag in haar recht en dus moet ook daar in de buidel getast worden en uiteindelijk een bedrag van 207.521,03 euro worden betaald.