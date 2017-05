Bedrijf achter krant DeGouda, GoudaFM en GoudaTV failliet

GOUDA - De Gouda Media Groep is failliet verklaard. Dat is het bedrijf achter de krant DeGouda, maar het is ook verantwoordelijk voor de commerciële lokale zenders GoudaFM en GoudaTV. De eigenaar van het bedrijf is ook in de race voor de uitzendlicentie van de lokale publieke omroep in Gouda.

De Gouda Media Groep verhuisde in maart van dit jaar nog naar de Chocoladefabriek, waar de bibliotheek van Gouda zit. Daar vandaan worden onder meer de radioprogramma's gemaakt.Of er ook gevolgen voor de bibliotheek zijn vanwege het faillissement is niet duidelijk. Directrice Erna Staal reageert tegenover Omroep West verbaasd op het nieuws en kan verder geen commentaar geven.Curator Rob de Bruin kan nog niets zeggen over de kwestie. Hij onderzoekt het faillisement nog, en heeft woensdagmiddag een eerste gesprek met directie, zegt hij desgevraagd tegen Omroep West. Of de krant nog zal verschijnen en wat de gevolgen van het faillissement zijn voor de uitzendingen van de radio en televisiezender kon hij ook niet aangegeven.De oorzaak van het faillissement is ook nog niet duidelijk. De curator kon ook niet zeggen hoeveel mensen er werkzaam zijn bij de Gouda Media Groep. De directeur van het bedrijf, Garro Wiersema, was woensdag ondanks herhaalde pogingen niet voor commentaar bereikbaar. Een medewerker van het bedrijf zegt telefonisch nog 'gewoon aan het werk te zijn'. Ook zou de krant nog verschijnen en zouden uitzendingen doorgaan, zo laat de medewerker aan Omroep West weten.Het bedrijf is ook in de race voor de publieke lokale omroep licentie van Gouda. Directeur Wiersema van de Gouda Media Groep is voorzitter van de stichting Gouda Media, die in oktober vorig jaar werd opgericht en meedingt naar de vergunning voor de lokale omroep in Gouda. Die vergunning verliep begin deze maand. Tot nu toe was de uitzendvergunning in handen van Gouwestad. Een poging van de gemeente om samenwerking tussen de twee partijen te bewerktelligen mislukte eerder.Daarom is de huidige licentie met een paar maanden verlengd en mag Gouwestad dus blijven uitzenden. De gemeenteraad moet over een tijdje met een advies aan het Commissariaat voor de Media komen, over welke partij de licentie moet krijgen. Of het faillissement van de Gouda Media Groep invloed heeft op de procedure voor een nieuwe lokale omroep, kon een woordvoerder van het commissariaat woensdag nog niet zeggen.