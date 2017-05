Slag om Ypenburg herdacht: honderden Nederlandse militairen gaven hun leven

Bij het monument werden bloemen gelegd (Foto: Mariët Overdiep)

DEN HAAG - Bij het monument aan het Böttgerwater in Den Haag is woensdag de Slag om Ypenburg herdacht. Het is precies 77 jaar geleden dat Nederlandse troepen de Duitse parachutisten versloegen die op en rond vliegveld Ypenburg landden.





Tijdens de herdenking werden onder meer bloemen bij het monument gelegd. Een speciale rol ook dit jaar weer weggelegd voor kinderen van basisschool De Startbaan. Zij zongen en droegen gedichten voor. De basisschool heeft het monument geadopteerd, de kinderen verzorgen het monument.







Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger Nederland binnen. De Duitse luchtmacht wilde Den Haag veroveren om de regering en de koningin gevangen te nemen. Het plan mislukte door het hevige verzet van de soldaten op de vliegvelden Ypenburg, Ockenburgh en Valkenburg. 545 Nederlandse militairen kwamen hierbij om het leven.

