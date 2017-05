'Roddels, ruzie, eigenheimers en koninkrijkjes bij NFI'

Foto: NFI - DNA-onderzoek

DEN HAAG - Er is veel mis met de omgangsvormen en de cultuur bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag. Dat stellen twee onderzoeksbureaus vast die het instituut op diens verzoek onder de loep hebben genomen. Bij het NFI, dat informatie levert voor onderzoek naar misdrijven, is onder meer een grote kloof tussen personeel en leidinggevenden.

Medewerkers van het NFI voelen zich vaak onveilig, concluderen Andersson Elffers Felix (AEF) en INK in hun woensdag verschenen rapport. Er heerst achterdocht, er wordt geroddeld en geruzied. Van samenwerken komt het nauwelijks omdat het instituut wordt bevolkt door eigenheimers en tal van aparte koninkrijkjes kent.



