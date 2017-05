Wat gebeurde er in het opgerolde gokkantoor in Wassenaar en andere vragen?

WASSENAAR - Na een inval in Wassenaar heeft de politie eind april een illegaal gokkantoor opgerold. Daarbij werden onder meer tienduizenden euro's aan contant geld en diverse wapens in beslag genomen. Maar wat gebeurde er nou in het pand aan de Verlengde Hoge Klei?

Vanuit het kantoorpand werden illegale lotto- en totopraktijken geleid. Bij het kantoor in Wassenaar werkten zogenoemde 'schrijvers'. Deze mensen zouden koffiehuizen langsgaan, waar mensen een bepaald bedrag konden inzetten op voetbalwedstrijden of toto, legt een woordvoerder van justitie uit.De schrijvers vulden de formulieren in en namen het geld in ontvangst. Dit werd overgedragen aan de hoofdverdachte, die vervolgens via internet inzette. In het pand zijn lange lijsten met inzetten gevonden, mogelijk komt 'voor jaren aan illegale gokpraktijken aan het licht,' aldus de woordvoerder.Waarom is dat strafbaar? Het wedden op uitslagen van sportwedstrijden, zoals bij voetbal en tennis, gebeurt overal. In Nederland is het wedden op uitslagen van sportwedstrijden geregeld in de Wet op de kansspelen. Daarin is vastgelegd dat alleen De Lotto sportweddenschappen mag aanbieden.Doe je dit ergens anders dan ben je bezig met illegale gokpraktijken. Dit komt vaker voor. Uit onderzoek van Intraval - een onafhankelijk bureau dat sociaal-wetenschappelijk onderzoek verricht - blijkt dat vier procent van de Nederlanders recentelijk heeft deelgenomen aan illegale kansspelen. Meestal gaat het om online illegale kansspelen.Gebeurt het illegale gokken alleen online? Nee, dat zie je aan het gokkantoor in Wassenaar. Het probleem bij illegale gokhuizen is dat het zich volledig onttrekt aan de Nederlandse toezichthouder, de Kansspelautoriteit. Dat maakt het aantrekkelijk voor criminelen, om bijvoorbeeld criminele verdiensten wit te wassen.Verder kan het voor de spelers ook bekende gokproblematiek veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan het ontstaan van (gok)schulden, die weer als een sneeuwbal kunnen leiden tot andere ellende, zoals het kwijtraken van een huis, problemen op het werk, school of in een relatie. Ook psychische problematiek komt dan voor.