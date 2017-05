Ironisch: geen geld voor onderzoek naar oorzaak financiële ellende gemeente Voorschoten

VOORSCHOTEN - De gemeente Voorschoten zit zo in de financiële problemen, dat er vooralsnog geen geld is om onderzoek te doen naar de oorzaken van de malaise. Onduidelijk is nog of de gemeenteraad donderdagavond kan beslissen of er zo’n onderzoek komt.

Het is de bedoeling dat de Rekenkamercommissie de oorzaken van de financiële problemen bij de gemeente Voorschoten onderzoekt en daarbij teruggaat tot 2002. De Rekenkamercommissie is onafhankelijk en werkt in opdracht van de gemeenten Voorschoten, Wassenaar, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg.Het onderzoek kost de gemeente 26.500 euro (exclusief btw). Maar omdat Voorschoten onder toezicht van de provincie staat , moet de gemeente voor grote uitgaven altijd toestemming vragen. De provincie gaat op dit moment niet akkoord met de financiële dekking van de kosten van het onderzoek, zegt Minke Elkerbout van de Voorschotense griffie. ‘Als er geen geld gevonden wordt, kan het onderzoek niet doorgaan.’Via de rubriek 'Rake Vragen' kreeg Omroep West onlangs twee vragen binnen over de oorzaken van de financiële problemen bij de gemeente. Een van de vragenstellers, Bas te Riele, wil weten of voormalig burgemeester Wilma Verver (2001 – 2006) verantwoordelijk is voor de financiële situatie waar Voorschoten nu in verkeert.Op die vraag zal het eventuele onderzoek van de Rekenkamercommissie geen antwoord geven, zeg gemeenteraadslid Sjoerd van den Dool (VVD). Hij begeleidt het onderzoek samen met een paar andere raadsleden. ‘Het moet een feitenonderzoek worden en niet over personen gaan. Aan jij-bakken heb je niets’, zegt Van den Dool. Ook richt het onderzoek zich op de ‘kwaliteit van de financiële informatievoorziening’ aan de gemeenteraad in de afgelopen 15 jaar.In de gemeenteraad zijn er wel twijfels of een nieuw onderzoek naar de oorzaken van de financiële malaise noodzakelijk is, omdat er al diverse studies liggen en er momenteel ook nog andere onderzoeken lopen. Zo voert de provincie Zuid-Holland een ‘begrotingsscan’ uit. Ook lopen er nog onderzoeken naar de effectiviteit en efficiëntie van de ambtelijke samenwerking met Wassenaar (de zogeheten ‘werkorganisatie Duivenvoorde') en nauwere samenwerking met gemeenten in de Leidse regio.In 2014 stelde de Rekenkamercommissie vast dat de financiële positie van Voorschoten ‘tot circa vijf jaar geleden heel goed’ was. Maar doordat de omvang van de voorgenomen investeringen bleef oplopen, nam ook de schuld van de gemeente toe.Voorschoten heeft ook veel last gehad van de financiële crisis. Vastgoed en bouwgrond stonden bijvoorbeeld voor te hoge bedragen in de boeken. Op dit moment kampt Voorschoten met een tekort van 3 miljoen euro. Er is nog geen financieel herstelplan , waardoor de gemeente geen begroting kan vaststellen.Zolang er geen financieel herstelplan is, blijft Voorschoten onder toezicht van de provincie staan en zal de gemeente elk dubbeltje moeten omdraaien. Elkerbout: ‘26.500 euro lijkt misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar dat geld moet wel ergens vandaan komen.’