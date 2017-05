Geen straf voor jongen die stenen gooide naar jonge eendjes: 'Maar hij wordt wel flink aangesproken'

Foto: Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o. (via Facebook)

ALPHEN AAN DEN RIJN - De jongen die eind april bakstenen gooide naar een nest pasgeboren eendjes in de Kees Musterstraat in Alphen aan den Rijn wordt niet strafrechtelijk vervolgd. Dat maakt de politie bekend. De eendjes overleefden het incident niet.

De jongen is wel aangesproken op zijn gedrag. Volgens de politie kan de jongen niet strafrechtelijk worden vervolgd omdat hij jonger is dan 12 jaar. Daarnaast speelt mee dat de jongen enigszins last heeft van licht verstandelijke beperking.De jongen krijgt - na goed overleg met zijn volgens de politie 'zeer meewerkende' ouders - professionele hulp aangeboden. Hij zal flink worden aangesproken op zijn gedrag en de consequenties daarvan.