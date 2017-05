Celstraf voor afperser met naaktfoto's op datingwebsite: 'Dader leidde een luxeleven'

DEN HAAG - De 35-jarige Rutger S. uit Valkenburg moet de cel in omdat hij bezoekers van een datingsite had gechanteerd en afgeperst. De rechter in Den Haag legde de man woensdag tweeëneenhalf jaar cel op waarvan tien maanden voorwaardelijk. Ook mag hij geen contact meer hebben met de slachtoffers. De Leidenaar deed zich voor als vrouw en maakte zijn slachtoffers naaktfoto's afhandig, om ze daar vervolgens mee te chanteren.





Zo'n dertig mannen meldden zich uiteindelijk bij de politie als slachtoffer. Sommigen van hen waren de wanhoop nabij. Een kreeg zelfmoordneigingen. Bij een ander liep het huwelijk op de klippen.



Afperser leidde luxeleven in Thailand



Rutger S. runde zijn afperspraktijk vanuit zijn huis in Thailand. Volgens het OM leidde hij daar een luxeleven. S. had een baan in het vastgoed in Thailand, Hij begon met het chanteren en afpersen toen hij zijn baan in het vastgoed was kwijtgeraakt.

