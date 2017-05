70-jarige choreograaf Jirí Kylián weet nog niet van ophouden

DEN HAAG - Prinses Beatrix is een trouwe fan. Sinds kort gaat hij als ereburger van Den Haag door het leven. En wereldwijd wordt hij erkend als één van de belangrijkste danschoreografen ooit: Jiri Kylián. Hij bereikte dit voorjaar de leeftijd van 70 jaar. En om die mijlpaal te vieren, zijn er het hele jaar door voorstellingen in Den Haag onder de naam Celebrating Kylian.

Zo is deze week in Korzo het indrukwekkende ballet East Shadow te zien. Een hoofdrol is weggelegd voor zijn vrouw en muze Sabine Kupferberg, die ook een hoofdrol speelt in de installatie Free Fall, eveneens nu te zien in Korzo.Een hernieuwe samenwerking met het Nederlandse Dans Theater sluit de 70-jarige choreograaf uit. Maar met pensioen gaan zit er nog niet in. Kylian: 'Ik moet creatief blijven. Zonder dat kan ik niet bestaan. Maar dan wel kleinschalig, zoals deze installatie.'