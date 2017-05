Verdacht pakketje Gouda blijkt oplader, straat weer vrijgegeven

Archieffoto medewerker Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) | Foto: Omroep West

GOUDA - De vondst van een oplader heeft woensdag voor enige ophef gezorgd in het centrum van Gouda. Een deel van de Agnietenstraat werd enige tijd afgezet vanwege de vondst van dit 'verdachte pakketje.'

Een team explosieven van de politie heeft het pakketje onderzocht. Zij kwamen tot de conclusie dat het 'niks is waar we ons zorgen over hoeven te maken', laat een woordvoerder van de politie weten.



De winkels in de Agnietenstraat waren open. Een aantal winkels heeft twee ingangen; een aan de kant van de Agnietenstraat en een in de Nieuwe-Markt Passage. 'Er zijn gewoon klanten binnen. De deur aan de straatkant is dicht, maar de passage is open,' zegt een medewerker van de Halfords. 'De politie heeft ons ook niet weggestuurd.'



'Lag er vanochtend al'



Volgens de medewerker lag het pakketje er vanochtend al. 'We dachten eerst dat het van de bouwvakkers was, die zijn hierboven bezig. Het pakketje ligt op een stroomkastje naast de Bart Smit. Zij hebben de politie gebeld.'



