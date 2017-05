Studenten voor de rechter na overschilderen gaybrapad en brengen Hitlergroet

LEIDEN - Het Openbaar Ministerie gaat vijf Leidse studenten, tussen de 18 en 21 jaar, vervolgen voor vernieling en discriminatie. De vijf leden van studentenvereniging Quintus hadden in oktober het regenboogzebrapad op de Nieuwe Beestenmarkt in Leiden overgeschilderd met rode verf. Een van hen had een hakenkruis op zijn borst getekend en bracht de Hitlergroet. De actie werd gefilmd door de barman van een nabijgelegen kroeg.





De gemeente deed aangifte van vernieling. Wethouder Roos van Gelder noemde de actie een 'ontzettende misselijke grap' . Ook de universiteit Leiden sprak er schande van en studentenvereniging Quintus nam in een reactie afstand van de actie van de vijf. Het is nog niet bekend wanneer de vijf voor de rechter moeten verschijnen.

