Veroordeelde beachvolleyballer mag deelnemen aan eredivisie

DEN HAAG - Steven van de Velde staat voor een rentree in het beachvolleybal. De 22-jarige Hagenaar, die in maart 2016 werd veroordeeld tot vier jaar cel voor seks met een minderjarig Engels meisje, krijgt van de Nederlandse volleybalbond (Nevobo) een wildcard voor de eredivisie.

Komend weekend keert hij met Dirk Boehlé na anderhalf jaar terug in de Nederlandse competitie. De twee veroverden in augustus 2015 nog de nationale titel. Volgens de Nevobo is 'na een zorgvuldige afweging' ingstemd met de wildcardaanvraag, waardoor het duo komend weekend mag aantreden in Arnhem.Van de Velde werd twee maanden geleden vrijgelaten uit de gevangenis . Hoewel hij in Engeland werd veroordeeld, mocht de Hagenaar zijn straf in eigen land uitzitten. Hier is de strafmaat lager dan in Groot-Brittannië.