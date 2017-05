Hoogheemraadschap Rijnland vindt in Rogier van der Sande nieuwe dijkgraaf

KATWIJK - Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft Rogier van der Sande voorgedragen als de nieuwe dijkgraaf. Hij wordt de opvolger van Gerard Doornbos, die per 1 september met pensioen gaat.

Op dit moment is Van der Sande (VVD) nog gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Daarvoor was hij zes jaar lang wethouder van de gemeente Leiden. Het Hoogheemraadschap ziet in Van der Sande de juiste persoon om de belangen van Rijnland te behartigen en samen te werken met andere partijen.De voordracht moet nog wel worden overgenomen. Als dat gebeurt, dan wordt Van der Sande op 30 augustus beëdigd door de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De benoeming geldt voor een periode van zes jaar. Daarna kan Van der Sande worden herbenoemd.