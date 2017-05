'Onterecht veroordeelde' Monique B. krijgt hulp van advocatenkantoor Knoops

DEN HAAG - Het advocatenkantoor van Geert-Jan Knoops heeft de zaak van Monique B. aangenomen. Het Knoops' innocence project zoekt uit of er aanknopingspunten zijn voor een herziening. Monique B. zit mogelijk al acht jaar onterecht vast voor moord.

De Rijswijkse is veroordeeld voor de moord op Maria Schermer in 2009. De bejaarde dame werd dood gevonden in haar huis aan de Laakkade in Den Haag. Volgens projectgroep Gerede Twijfel , een gerenommeerde groep onderzoekers, is het bewijs tegen B. niet voldoende voor een veroordeling. In een boek beschrijven ze de fouten die in het moordonderzoek zijn gemaakt.Monique B. zit een straf uit van zestien jaar . Ze zocht vanuit de gevangenis contact met het innocence project van Geert-Jan Knoops. Na bestudering van het dossier heeft het advocatenkantoor besloten de zaak aan te nemen. Volgens Knoops vergen herzieningsverzoeken veel tijd . 'Denk aan drie tot vijf jaar, want het is niet zo dat je een boek een-op-een in kunt dienen. Je zult moeten analyseren wat er precies nieuw is en wat de impact van het nieuwe materiaal is.'Het is onbekend wanneer Knoops bij de Hoge Raad een herzieningsverzoek zal indienen in de zaak van Monique B. Mocht het verzoek toegewezen worden, dan wordt de zaak heropend. Het gerechtshof gaat dan opnieuw naar de moord kijken.