Davis Cup-tennissers in Den Haag tegen Tsjechië

DEN HAAG - Het Nederlands Daviscupteam speelt dit najaar in Den Haag tegen de tennissers van Tsjechië om een plaats in de wereldgroep. De tennisbond KNLTB maakte woensdag de locatie en ondergrond bekend: van 15 tot en met 17 september wordt er op de Sportcampus Zuiderpark getennist op gravel. De accommodatie biedt plaats aan 3500 toeschouwers.

'We kijken er naar uit om in Den Haag in actie te komen tegen Tsjechië. De hal is supermooi, gloednieuw en intiem. We verwachten een sfeervolle ambiance', aldus captain Paul Haarhuis.Nederland en Tsjechië speelden zes keer eerder tegen elkaar. Vijf keer wonnen de Tsjechen, bij wie Tomas Berdych de kopman is. Berdych won woensdag in Madrid van Hagenaar Robin Haase , de hoogst geklasseerde Nederlander op de wereldranglijst.