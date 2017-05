Verhuisdozen en kledinghangers gezocht!

kledingbank zoekt verhuisdozen

DEN HAAG - De Kledingbank Den Haag zorgt ervoor dat mensen met een klein budget leuke kleding kunnen kopen voor een klein prijsje. Hiervoor zijn ze volledig afhankelijk van donaties en vrijwilligers, zo ook voor hun spullen.

Alle kleding die bij de kledingbank in Den Haag binnenkomt wordt netjes opgeslagen in verhuisdozen. Helaas hebben ze op dit moment niet genoeg verhuisdozen meer om alle kleding in te bewaren. Daarnaast hangt alle gesorteerde kleding in de winkel aan zwarte kledinghangers. Ook van die heeft de Kledingbank Den Haag er nooit genoeg.



Heb jij nog verhuisdozen staan die je niet gebruikt of heb je nog zwarte kledinghangers liggen die je kan missen? Doneer ze aan de Kledingbank!



Je kunt het zowel bij ons aan de Laan van 's Gravenmade 2 in Den Haag langsbrengen of je kunt het rechtstreeks naar de Kledingbank Den Haag brengen. Hieronder vind je het adres en de openingstijden.



De Kledingbank Den Haag is open op de volgende dagen:

Maandag van 13:00 tot 15:00 uur

Dindag en donderdag van 10:00 tot 11:45 uur en van 12:15 uur tot 15:00 uur

Vrijdag van 10:00 tot 12:30 uur



Het adres is:

Zwedenburg 99

2591 BC Den Haag



Door: Redactie SuperDebby Correctie melden