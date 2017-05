Opnieuw iemand met vinger vast in bankje Den Haag

DEN HAAG - Wéér is iemand met haar vinger vast komen te zitten in een haltebankje. Het gebeurde woensdagmiddag op de Haagse Kalvermarkt. De vinger van het meisje werd met behulp van vet bevrijd.

De afgelopen tijd zijn er al meerdere kinderen met hun vingers in de gaten van de bankjes klem komen te zitten. Sommigen moesten zelfs onder narcose worden gebracht. Bij anderen kostte het de brandweer een uur om het slachtoffer te bevrijden.De metropoolregio besloot om de tram- en bushaltebankjes vervangen . De nieuwe bankjes hebben smallere gleufjes, waardoor er geen mogelijkheid meer is om je vinger erin te steken. In totaal gaat het om 1100 bankjes in de gemeenten Midden-Delfland, Delft, Westland en Den Haag die de komende maanden vervangen gaan worden. De kosten bedragen 550.000 euro. Half juli moet de klus geklaard zijn.