Gemeenten krijgen vaker te maken met malafide zorgaanbieders

DEN HAAG - De mogelijke fraude bij de Zoetermeerste zorginstelling SteunStekkie Kurma staat niet op zichzelf. Gemeenten kloppen in verdachte gevallen regelmatig aan bij het Ondersteuningsteam Fraudesignalen (OTF) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG wil nu een 'waarschuwingsregister' opzetten waar gemeenten meldingen kunnen maken van malafide zorgaanbieders.

Dinsdag maakte de gemeente Zoetermeer bekend dat het een groot fraudeonderzoek doet naar een Zoetermeerse zorginstelling. Het onderzoek richt zich op SteunStekkie Kurma, een zorginstelling voor onder anderen mensen met psychische problemen . De gemeente verdenkt de instelling ervan fraude te hebben gepleegd met persoonsgebonden budgetten (PGB's).SteunStekkie Kurma zou volgens de gemeente het PGB-geld van de cliënten wel hebben geïnd, maar hiervoor te weinig of helemaal geen zorg hebben gegeven. De advocaat van SteunStekkie Kurma ontkent dat er fraude is gepleegd en zegt dat het om een 'puur administratieve kwestie' gaat. De instelling heeft volgens hem onvoldoende aan de gemeente kunnen verantwoorden hoeveel en welke zorg er is geleverd.Toch spreekt de gemeente van een 'groot fraudeonderzoek'. En Zoetermeer is niet de enige gemeente die daarmee te maken krijgt. De VNG krijgt veel signalen van mogelijke fraude bij zorginstellingen. Die komen binnen bij het OTF, dat in 2016 is opgericht, een jaar nadat gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de PGB's die daarbij horen.Sinds de oprichting heeft het OTF in totaal 62 gemeenten ondersteuning gegeven. 154 gemeenten hebben informatie aangevraagd.Om fraude terug te dringen wil de VNG nu een 'waarschuwingsregister' opzetten waar gemeenten zich bij kunnen aansluiten. Ze kunnen daarin fraudegevallen melden en andere gemeenten kunnen dit register ook raadplegen. Het moet voorkomen dat ze met malafide zorgaanbieders in zee gaan.