Kiki Bertens is op dreef: Wateringse stoot door naar laatste acht Madrid

WATERINGEN - Tennisster Kiki Bertens is goed op dreef op het gravel van Madrid. De Wateringse, nummer negentien van de wereld, drong woensdag door tot de kwartfinales. Ze rekende in twee sets af met de Roemeense Irina-Camelia Begu: 6-1 7-5.

Bertens had in de eerste set weinig te duchten van Begu, de nummer 36 van de wereld. In mum van tijd was het 6-1. Het tweede bedrijf verliep moeizamer, Bertens had grote moeite met haar servicegames en gaf Begu alle kansen in de wedstrijd te blijven. Bij een stand van 5-5 vond Bertens het welletjes en tilde ze haar niveau even op om het af te maken.Nederlands beste tennisster treft in de kwartfinales Anastasija Sevastova, de nummer 22 van de wereld uit Letland.