Kop is eraf voor eindexamens: 'Spanning komt nu vrij'

LEIDEN - Het grote nagelbijten is begonnen. Nederlands voor vwo en scheikunde voor havo waren woensdagmiddag de eerste centrale eindexamens op de middelbare scholen. Donderdag komen ook de vmbo'ers in actie. Dat betekent twee weken lang stress voor examenkandidaten én hun omgeving.

Het katholieke Bonaventura College in Leiden heeft, naast de gymzaal, ook de oude kapel ingericht als examenlokaal. 'Altijd lekker koel, en alle steun komt van boven', zegt directeur Marlies Otte.Het enige dat de school alvast heeft klaargelegd zijn naamkaartjes en kladpapier. De examens blijven tot vlak voor het begin in de kluis en worden door leerlingen gecontroleerd. Celeste Kluts, teamleider van 6-vwo knipt iets voor half twee de verpakking door. 'Ik ga het zo uitdelen, maar hou de boekjes nog dicht', zegt zij streng tegen de 59 vwo-leerlingen die voor het examen Nederlands zijn opgekomen.Louka en Ruben, twee examenkandidaten die bijna onafscheidelijk lijken, zijn ondanks hun goede voorbereiding toch nog wel wat zenuwachtig. 'Maar we hebben hiervoor al een keer havo-examen gedaan, dus het moet wel lukken', zegt Louka.Ruben zegt veel baat te hebben gehad bij het oefenen van oude examens. 'Dat moet zeker wel een zesje kunnen opleveren.' Louka heeft veel geoefend op argumenteren, maar ziet op tegen spellingsfouten. 'Daar zijn ze wel erg streng op.'Wanneer om half vijf de kapeldeur weer opengaat, stromen Femke en Meike de gang op. 'Nou, dat viel niet mee.' Op het schoolplein legt Femke uit dat er vier teksten waren. 'De eerste gingen over feminisme en hoe mannen daarover dachten.' Maar waar de laatste over gingen? 'O ja, over hoge straffen en hoe ze vechten en zo moeten aanpakken. Agressiviteit, ja.' De dames moeten weer even schakelen. 'Het was toch je eerste examen, de spanning komt er nu uit', zegt Meike.Onner heeft havo-examen scheikunde gedaan in de gymzaal. Ook hij schuift even aan. 'Ging wel, het waren vooral rekenvragen met mol, dat moet je uitrekenen met gram en mol', zegt hij tegen de schaapachtig knikkende verslaggever. 'Dat was het moeilijkst, maar moet je wel kunnen.' De verslaggever knikt maar weer.Het vmbo start donderdagochtend met beroepsgerichte vakken voertuigentechniek en transport en logistiek. Havo heeft 's middags Nederlands, voor het vwo staan kunst en management en organisatie (M&O) op de agenda, zeg maar bedrijfseconomie. Dat gaat vooral over het starten en runnen van een bedrijf.'Ik ga nu snel leren', zegt Onner, die morgen dus Nederlands heeft. Femke en Meike hebben donderdag vrij. Zij gaan zich voorbereiden op hun vak voor vrijdag: Engels. 'Dat moet toch wel lukken.'