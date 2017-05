Veel zwaardere straf voor steekpartij in Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het Openbaar Ministerie heeft een veel te lage straf geëist tegen de 31-jarige Alphenaar Glenn B., die juni vorig jaar iemand met een mes stak. Dat vindt de Haagse rechtbank, die woensdag wegens poging tot doodslag vier jaar cel oplegde in plaats van de tweeënhalf jaar cel die was geëist, twee weken geleden. Glenn B. liep vrij rond tijdens zijn proces omdat zijn voorarrest was geschorst, maar moet nu meteen terug de cel in.

De rechtbank acht bewezen dat B. op 18 juni vorig jaar in Alphen aan den Rijn, schijnbaar zonder aanleiding, een slachtoffer neerstak met een twintig centimeter lang mes. Het slachtoffer liep een klaplong op en lag drie dagen in het ziekenhuis. Er zijn blijvende littekens.Een ander slachtoffer was door B. met een schroevendraaier bedreigd. Dat gebeurde in Ter Aar op 8 april vorig jaar. Dat slachtoffer had er iets van gezegd dat er afval op straat werd gegooid vanuit een auto waarin B. zich bevond.De rechtbank overwoog in de strafmaat dat de Alphenaar al een strafblad van 29 pagina's had. Hij liet zich kennelijk niet afschrikken door het uitzitten van meerdere lange straffen voor geweldsdelicten in het verleden, en wil ook nu geen hulp. Daarom is er vrees voor herhaling.'Die omstandigheden en de ernst van het bewezenverklaarde komen onvoldoende tot uitdrukking in de door de officier van justitie gevorderde straf', zo motiveerde de rechtbank de zwaardere sanctie. Verdachtes advocaat had juist om vrijspraak gevraagd tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden.