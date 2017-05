Kruip eens in de huid van een apotheker

Apotheker

DELFT - De apothekersvereniging KNMP (Koninklijke Maatschappij ter bevordering der Pharmacie) bestaat 175 jaar en dat vieren de pillendraaiers met een reizende tentoonstelling. Die is neergestreken in de Botanische Tuin in Delft. Via een interactief spel kun je er jezelf even apotheker wanen...

Met een app die je downloadt op je smartphone kun je een wandeling maken langs vijf zuilen. Je kruipt als het ware even in de huid van de apotheker. Zo moet je beslissingen nemen over hoe je het goede medicijn samenstelt. Hoe zorg je dat je patiënt niet te veel medicatie krijgt? Hoe houd je rekening met erfelijke eigenschappen? En hoe controleer je nauwgezet de medicatie van oudere patiënten die veel medicijnen gebruiken?



Een vrouw staat met haar twee kinderen in het flauwe lentezonnetje bij een van de zuilen. 'Ik vind het wel pittig hoor, maar ik zie dat mijn kinderen het erg leuk vinden en ik steek er zelf ook nog wat van op.'



Reizende familie tentoonstelling



Een meisje laat behendig haar vingers over het toetsenbord van haar tablet glijden. ‘Kijk,’ legt ze uit, 'via deze game help je de familie Juub. Oma Juub gebruikt heel veel medicijnen, wel 7 stuks. Die mag natuurlijk niet teveel krijgen anders krijgt ze hoofdpijn. Nu druk ik hier op, en dan krijgt oma Juub de juiste medicatie. Ik vind dit een leuk spel maar zelf zou ik nooit apotheker willen worden, veel te veel verantwoordelijkheid en het lijkt me erg zwaar. Maar dat spel en die zuilen, dat vind ik wel erg leuk.' En ze loopt verder naar de volgende zuil in de botanische tuin.



De reizende familietentoonstelling staat t/m 22 juni in de Botanische Tuin van de TU Delft. Daarna reist de tentoonstelling verder naar Alkmaar.



Door: Anita Janssen Correctie melden