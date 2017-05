Het regent klachten over het vwo-examen Nederlands

DEN HAAG - Het regent klachten over het examen Nederlands dat woensdag is gemaakt door vwo-leerlingen. Ruim de helft heeft erover geklaagd bij de scholierenorganisatie LAKS. Direct na het examen stroomden de klachten binnen bij LAKS. Omstreeks 22:00 uur ’s avonds stond de teller al op meer dan 23.000 klachten.

Dat aantal is meer dan de helft van de 40.000 leerlingen die woensdagmiddag aan het examen begonnen. Op de website van LAKS, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, vertelt een leerling dat het examen ‘echt verschrikkelijk was’.Het examen bestond uit veel open vragen. ‘In tegenstelling tot de proefexamens. Verder zaten er heel weinig vragen in dit examen over argumenteren, zoals het benoemen van soorten argumenten, terwijl we dat wel vaak geoefend hadden’, vertelt een leerling tegen LAKS.Niet alleen de vragen waren moeilijk, het examen was volgens veel leerlingen ook erg lang. 'We hadden veel te weinig tijd.' Veel leerlingen waren daarom boos. 'Van tevoren heeft het CITO beloofd dat het examen niet te lang zou worden, maar deze belofte is toch weer gebroken', vertelt een docent Nederlands tegen LAKS. De teksten waren volgens hem wel op niveau.Ook op Twitter wordt er veel kritiek op het examen geuit. Zo valt er te lezen dat leerlingen na het examen de zaal huilend verlieten.LAKS was woensdagavond niet bereikbaar, maar het aantal klachten is wel opvallend hoog. De 25.654 havisten die vandaag scheikunde hadden, klaagden tot nu ‘slechts’ 4311 keer.Ruim 213.000 leerlingen zijn woensdag aan de eindexamens begonnen.