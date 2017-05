Fietsroute tussen Javastraat en Laan van Meerdervoort in Den Haag verbeterd

DEN HAAG - Wethouder Thom de Bruijn en cabaretier Sjaak Bral hebben woensdag in Den Haag de vernieuwde fietsroute Javastraat-Laan van Meerdervoort officieel geopend. De smalle delen van beide straten zijn opnieuw ingericht.

Fietsers kunnen voortaan in beide richtingen rijden door de smalle straten. Het past bij plannen van de gemeente om fietsroutes door Den Haag te verbeteren. Dat gebeurt in overleg met bewoners, ondernemers en belangengroepen uit de buurt.Aangezien op de kruising Laan van Meerdervoort-Anna Paulownastraat eerder al belijning was aangebracht, is de herinrichting van het smalle gedeelte van de Laan van Meerdervoort nu afgerond. Vorig jaar zomer was de vernieuwde Javastraat al klaar.