Scheveningse croupier Holland Casino op een haar na de beste van Europa

Gilbert Ho-Kang-Jou als runner-up naast winnares Antra Gaike. (Foto: Holland Casino/Mario La Ferrera) Gilbert Ho-Kang-Jou bij EK voor croupiers. (Foto: Holland Casino/Mario La Ferrera)

DEN HAAG - Gilbert Ho-Kang-Jou van Holland Casino Scheveningen is bij het Europees kampioenschap voor croupiers in Londen als tweede geëindigd. De 45-jarige Hagenaar hield woensdagavond in het Hippodrome Casino met 4086 punten landgenoot David Luijten (derde met hetzelfde puntentotaal) achter zich, maar moest het afleggen tegen de Letse Antra Gaike (4207 punten).





Op het EK leiden de croupiers twee spelvarianten: Amerikaans roulette en blackjack. Ze worden daarbij beoordeeld op drie criteria: hospitality (gastvrijheid), techniek en spelleiding. Eerstgenoemde weegt het zwaarst. Voor elk onderdeel worden punten uitgedeeld, waarna het puntengemiddelde de uitslag bepaalt.



Samen met zijn collega van Holland Casino Eindhoven vormde Ho-Kang-Jou de Nederlandse afvaardiging op het EK. In totaal namen 33 croupiers uit meer dan twintig landen daaraan deel. De voorrondes gingen maandag van start. Beide Nederlanders bereikten de halve finale en mochten uiteindelijk ook uitkomen in de eindstrijd.

