Maurice Steijn genomineerd als beste trainer van de Jupiler League

Maurice Steijn tijdens de huldiging met de schaal (foto: ANP)

DEN HAAG - Maurice Steijn heeft met VVV-Venlo dit seizoen een knappe prestatie neergezet. Met de Limburgse ploeg pakte de oud-trainer van ADO Den Haag de titel in de eerste divisie. En dat is niet de enige prijs die hij achter zijn naam kan zetten. Steijn is namelijk genomineerd voor de titel 'beste trainer van de Jupiler League'.





Steijn is niet de enige die kans maakt op deze titel. Jong PSV-coach Pascal Jansen, Roy Hendriksen van Helmond Sport en Cambuur-trainer Spike Hulshoff zijn de concurrenten van de Hagenaar.

