Scooters moeten het centrum van Den Haag uit, vindt de Haagse Stadspartij

Foto: ANP

DEN HAAG - De Haagse Stadspartij wil dat scooters geweerd gaan worden uit het centrum van Den Haag. Ze zouden volgens de partij veel overlast veroorzaken en bovendien vervuilend zijn.

Het gaat met name om het winkelgebied op de Grote Marktstraat. Volgens de partij ergeren fietsers en voetgangers zich daar aan scooters op het fietspad. Daarnaast zouden tweetakt scooters vervuilend zijn; die stoten bijvoorbeeld meer fijnstof uit dan vrachtwagens. In de brandstofmotor van deze bromfietsen wordt smeerolie toegevoegd aan de benzine.



Donderdag werd bekend dat vervuilende brommers vanaf 2018 niet meer mogen worden verkocht. En Amsterdam gaat dit soort scooters per 1 januari 2018 verbieden in de milieuzone. De Haagse Stadspartij wil dit nu ook voor het centrum van Den Haag en heeft wethouder Tom de Bruijn (D66) gevraagd naar de mogelijkheden. De Bruijn heeft aangegeven het te gaan onderzoeken.



Voorbij scheuren



Raadslid Gerwin van Vulpen is blij met deze toezegging: ‘Fietsers en voetgangers schrikken zich vaak rot van de scooters, die op weg naar de stad, in de Grote Marktstraat voorbij scheuren! Volgens mij kunnen ze best hun scooter achter de Bijenkorf parkeren en het laatste stukje lopen.’