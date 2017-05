Mogelijk brandstichting bij recyclingbedrijf; N206 dicht door enorme rookwolken

Foto: Ard Zandbergen Foto: Ard Zandbergen Foto: Twitter @PolitieKatwijk Foto: Twitter @PolitieKatwijk Foto: Twitter @PolitieKatwijk

NOORDWIJK - Bij recyclingbedrijf Van Leeuwen Katwijk in Noordwijk woedt brand in een stapel afval. Het vuur zou ontstaan zijn in een stapel papier en overgeslagen zijn naar hout. De N206 is bij Noordwijk in beide richtingen afgesloten omdat er veel rook overheen trekt. De politie denkt aan brandstichting.







De brandweer probeert het brandende afval uit elkaar te trekken. 'Het is niet zozeer een grote brand, maar vooral de rook is heel vervelend', zegt een woordvoerder. Rookwolken trekken over het industrieterrein en over een woonwijk in Katwijk. Uit voorzorg adviseert de brandweer aan mensen die er last van hebben omdat ramen en deuren dicht te doen.



Het vuur brak donderdagmorgen rond vijf uur uit. De brandweer zette meteen groot in. 'Het grootste probleem is de vuurstapel uit elkaar te trekken', aldus Ard Zandbergen van de Omroep van de Bollenstreek. Bij de brand komt veel rook vrij. Op Instagram meldt de politie Katwijk dat het vuur vermoedelijk is aangestoken. [instagram:https://www.instagram.com/p/BT78_qUFG4c/]De brandweer probeert het brandende afval uit elkaar te trekken. 'Het is niet zozeer een grote brand, maar vooral de rook is heel vervelend', zegt een woordvoerder. Rookwolken trekken over het industrieterrein en over een woonwijk in Katwijk. Uit voorzorg adviseert de brandweer aan mensen die er last van hebben omdat ramen en deuren dicht te doen.