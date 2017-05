Oliespoor zorgt voor file op A4

REGIO - Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag zijn donderdagochtend enkele uren twee rijstroken dicht geweest na een ongeluk. Bij de aanrijding waren twee personenauto's en een vrachtwagen betrokken. Eén van de wagens verloor olie, waardoor er over een lengte van 100 meter een oliespoor op de weg terecht kwam bij Rijswijk.

Verkeer werd geadviseerd vanuit Rotterdam via de A20 en de A13 naar Den Haag te rijden. De vertraging bedroeg rond 7.45 uur bijna een uur. Rond half negen was het asfalt schoongemaakt en waren de autowrakken aan de kant. De weg is inmiddels weer vrij.Door het ongeluk op de A4 liep het verkeer op de wegen richting de snelweg aan de zuidkant van Den Haag ook vast, onder meer op de N211.