'Rust is onze redding,' Aad van der Luit nog in coma na hartaanval

Foto: D66 (Bewerking: Omroep West)

LEIDEN - Het gaat naar omstandigheden goed met het Leidse D66-raadslid Aad van der Luit, zo laat de familie weten aan mediapartner Unity. Het raadslid werd maandagochtend onwel in de binnenstad van Leiden. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht waar hij sindsdien in een coma ligt.





Verder heeft Van der Luit nu vooral rust nodig. 'Daarom kan er nu nog geen bezoek ontvangen worden,' aldus zoon Joost: 'Zoals Aad zou zeggen: 'rust is onze redding.''



Ereburger Leiden



Van der Luit is ereburger van de stad Leiden. Als raadslid voor D66 is hij al jaren verbonden aan de Leidse politiek.



