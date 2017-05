Overval op huis in Delft

Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

DELFT - Op een huis in Delft is donderdagochtend een overval gepleegd. Dat meldt de politie. De overval was aan de Debussystraat. Van de daders ontbreekt ieder spoor.

De politie kreeg rond 09.20 uur een melding binnen van de bewoonster van het huis. Bij de vrouw stonden donderdagochtend twee mannen aan de deur. Die wisten het huis binnen te komen en hebben de hele woning doorzocht.



De twee zouden hebben gedreigd met een wapen, maar de vrouw heeft volgens een politiewoordvoerder geen wapen gezien. De twee gingen er na hun zoektocht met onder meer sieraden vandoor.



Signalement onbekend



Het zou gaan om een vrouw met vijf kinderen, van wie er een aantal ook thuis was tijdens de overval. De vrouw heeft slachtofferhulp aangeboden gekregen.



Van de daders is weinig bekend. De politie kan geen signalement geven. Ook is niet duidelijk of ze te voet, met de fiets of op een andere manier naar de Debussystraat in Delft waren gekomen.



Getuigen gezocht



De politie is ter plaatse druk bezig met een onderzoek. 'We hopen dat mensen in de omgeving de overvallers hebben gezien', zegt de woordvoerder. Bij de overval in Delft is voor zover bekend niemand gewond geraakt.