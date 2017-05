Brand recyclingbedrijf nog niet onder controle; blussen gaat nog lang duren

NOORDWIJK - De brand bij recyclingbedrijf Van Leeuwen Katwijk in Noordwijk is nog niet onder controle, zegt woordvoerder Annemarie Moeijes van de brandweer. Het vuur brak donderdagmorgen rond vijf uur uit en woedt in een berg vermalen hout van tien bij twintig meter, aldus Moeijes.

Het blussen is volgens de brandweer een ‘lastige klus’. Het vuur ontstond in een stapel papier, en is overgeslagen naar het hout. Er wordt geprobeerd om bij de kern van de brand te komen, maar dat is nog niet gelukt. ‘Het is eigenlijk een enorme berg houtsnippers,' zegt Moeijes. Het blussen gaat volgens haar in ieder geval nog uren duren.De brand zorgt voor forse rookontwikkeling. De N206 bij Noordwijk is afgesloten omdat er veel rook hangt. De wolken waaien nu vooral richting Katwijk, maar volgens de woordvoerder gaat de wind draaien en krijgt ook Noordwijk er later donderdag mee te maken.‘Wie last heeft van de rook moet zijn ramen en deuren dichthouden,' zegt Annemarie Moeijes van de brandweer. De rook is volgens haar vooral vervelend. ‘We zijn continu aan het meten en zien dat er geen schadelijke stoffen inzitten.'De politie meldt op Instagram dat het vuur waarschijnlijk is aangestoken.